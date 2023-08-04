«Складна ситуація»: Данілов розповів, чи вдасться Україні відновити ядерний статус

Україна навряд чи зможе відновити свій ядерний статус, зазначив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

«Щодо арсеналу, який був у нас вилучений, давайте будемо реалістами – навряд чи це взагалі можливо. І не лише з якихось політичних питань, а й з технологічних. Це дуже складна ситуація. Ті міжконтинентальні ракети, які були на території нашої країни, – це складна річ», - наголосив секретар РНБО.

При цьому він уточнив, що на сьогоднішній день є держави, які самі безпосередньо не володіють ядерною зброєю, проте їм її надають країни-члени Альянсу.

«Такі випадки є. Чи це працюватиме в нашому випадку – я зараз вам сказати не можу, тому що це складна, відповідальна та важка робота», – додав він.

Станом на 1991 рік, Україна мала третій за розміром ядерний арсенал світу. Україна втратила свій ядерний статус 2 червня 1996 року.

Раніше в Кремлі заявили, що плани Заходу з надання гарантій безпеки Україні є «надзвичайно помилковими і потенційно дуже небезпечними». Як заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, ці гарантії нібито посягнуть на безпеку Росії.

Гарантії безпеки стали частиною переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що безпекові гарантії не замінять Україні членство в НАТО.