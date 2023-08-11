У Запорізькій ОВА повідомили, в якому форматі зможуть працювати навчальні заклади

Заклади освіти підконтрольної Україні частини Запорізької області та Запоріжжя зможуть працювати в змішаному форматі. Про це під час спеціального брифінгу повідомив голова ОВА Юрій Малашко.



Дозвіл працювати в такому форматі надаватиметься засновникам освітніх закладам після обстеження комісією ОВА.



«Ми провели раду оборони області і ухвалили рішення, що здебільшого це буде дистанційне навчання і також змішана форма. Але змішаній формі навчання ми надаємо рекомендації, надаємо право власнику вирішувати за умови, що навчальний заклад буде відповідати всім вимогам ДСНС щодо бомбосховищ і щодо санітарних норм», – сказав голова Запорізької ОВА.



З 14 серпня у Запоріжжі планується проведення спеціальних перевірок навчальних закладів за участі представників ДСНС України. Наразі попередньо 12 навчальних закладів повністю відповідають вимогам, які дозволятимуть функціонування у змішаній формі.



«У нас є мапа шкіл по укриттях. З 192 заклади міста Запоріжжя і район – 48 «зелені». З точки зору укриттів вони готові. Але є інші питання. Маємо усувати певні недоліки. Ті 69 закладів, які «жовті», – це рекомендовані за певної умови. Тобто разом вже 117 могли б надавати змішану форму навчання. Для територій, де ведуться активні бойові дії, то дистанційна освіта – єдиний вихід для того, щоб зберігати школи на цих територіях. 4 райони у нас точно навчатимуться дистанційно. По Запорізькому району у нас певне намагання, певне бажання засновників закладів освіти 6 громад вивести по одній школі, яка готова до всіх вимог, саме в змішаний формат», – повідомила директор департаменту освіти і науки Запорізької ОВА Людмила Бухаріна.



Остаточне рішення щодо дозволів на змішану форму роботи шкільних закладів ОВА планує ухвалити після 25 серпня залежно від результатів обстеження закладів освіти і загальної безпекової обстановки в регіоні.

Російські війська регулярно обстрілюють частину Запорізької області та місто Запоріжжя. Обласний центр через близькість до фронту часто зазнає атак з систем С-300. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.