Майже дві третини українців не підтримують дистанційне навчання в школах – опитування

Більшість опікунів (63%), чиї діти чи онуки навчаються у школах, не підтримує дистанційний формат навчання під час війни. Про це йдеться в повідомленні, поширеному 11 серпня Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва за результатами опитування, проведеного спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 3 до 17 липня 2023 року.

«Порівняно з опитуванням, проведеним у 2021 році, коли дистанційне навчання було запроваджене у відповідь на пандемію COVID-19, ставлення до онлайн-навчання не змінилося. Таким чином, загалом негативна оцінка дистанційного навчання, схоже, не залежить від причин, через які цей формат було запроваджено», – вказують дослідники.

Підтримує дистанційне навчання трохи більш як третина опитаних – 34%.

Найбільше опонентів «дистанційки» є на заході України (70%), водночас на півдні таких лише 54% (а 45% таку форму навчання підтримують).

«Той факт, що навчальні заклади оснащені безпечними та обладнаними сховищами, не вплинув на рівень підтримки дистанційної освіти серед опікунів та піклувальників. 64% опікунів, чиї діти/онуки ходять у школи, облаштовані укриттями, виступають проти онлайн-навчання для своїх дітей/онуків. Майже стільки ж опікунів (61%), чиї діти/онуки не мають сховищ при школах, теж хотіли б, аби, попри це, їхні діти відвідували заклад освіти в очному форматі», – відзначають автори опитування.

В опитуванні взяли участь 2011 респондентів віком від 18 років, які проживали на підконтрольних Україні територіях Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської, Чернівецької областей та місті Києві.