У МОН розповіли, як навчатимуться школярі з 1 вересня

Незабаром розпочнеться новий навчальний рік. Очікується, що що 80-85% шкіл розпочнуть новий навчальний рік очно або у змішаному форматі, зазначив заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташків в ефірі «Українського радіо».

«Станом на 1 вересня ми не матимемо 100% офлайн-навчання у всіх школах, тому що є школи на прифронтових територіях, зокрема в Харківській області, які знаходяться постійно під обстрілами й де тривоги відбуваються 4-5 разів на день. Тобто там організувати очне навчання неможливо. Але відсоток шкіл, які забезпечуватимуть змішане чи очне навчання, з 1 вересня буде значно більшим, ніж був на кінець минулого навчального року. Ми прогнозуємо, що це буде орієнтовно 80-85% шкіл», – сказав Сташків.

Відомо також, що в у першому півріччі минулого навчального року очно працювало лише 15% закладів освіти, ще 51% шкіл працював у змішаному форматі та 33% – дистанційно. А в другому півріччі майже 75% шкіл могли забезпечити очний або змішаний формат навчання.

2023 року Міністерство освіти виділило субвенцію з державного бюджету в розмірі 1,5 млрд гривень для всіх областей на облаштування укриттів. Отже, ще 500 шкіл отримає можливість облаштувати нові укриття для дітей, зазначають у МОН.

У деяких школах роботи з облаштування планують завершити до 1 вересня, а в деяких – на початку нового навчального року, уточнили в відомстві.

Міністерство освіти і науки також планує оновити дисципліну «Захист України» в школах – про відповідний пілотний проєкт відомство повідомило 2 серпня.