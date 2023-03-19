Заняття у школі, стоячи за партою. Українська ініціатива у Польщі

В одній зі шкіл у місті Жешув (Польща) стартував українсько-польський пілотний проєкт «Дамо дітям рухатись». Таку соціальну ініціативу запропонували польським колегам львів’яни, які подарували 30 спеціальних парт, за якими учні навчаються стоячи. Польські науковці розпочали дослідження, як зміна положення тіла під час уроків впливає на стан здоров’я школярів. Цей освітній експеримент хочуть поширювати в українських і польських навчальних закладах.

Половина школярів під час уроку англійської мови сиділа, а інша – стояла. Учні кажуть, що їм зручно і писати, і відповідати, стоячи за партою. Шкільний стіл виставлений під зріст школярів. Кожні 20-25 хвилин учні міняються місцями. Для вихованців Жешувської спортивної школи працювати за високими столами є незвично, але, водночас, цікаво.

Польські науковці обстежили поставу дітей на спеціальному обладнанні перед тим, як учні почали працювати за високими партами. А через місяць, після того, як школярі частково займатимуться стоячи, проведуть повторне обстеження. І порівняють результати: чи покращився стан хребта, активність і зосередженість вихованців за цей час, коли вони могли працювати у класі сидячи і стоячи.

На думку науковця Жешувського університету Пьотра Матлоша, навіть 20 хвилин роботи на уроці стоячи позитивно вплине на розвиток постави школярів, їхній зір, мотивацію до навчання.

Досліджуємо стопи чи є якісь проблеми, стан тіла, чи опущені плечі

«За допомогою обладнання ми можемо точно і об’єктивно оцінити багато елементів, які можуть покращитись при використанні високих столів для стояння. Сканування 3D плечей дозволяє охарактеризувати контури кривизни хребта. Досліджуємо стопи чи є якісь проблеми, стан тіла, чи опущені плечі, висота, маса тіла. Таким чином маємо цілісний образ тіла дитини», – каже Пьотр Матлош.

У Львові проєкт започаткували 3 роки тому

У трьох школах Львова третій рік працює пілотний проєкт «Дамо дітям рухатись». У класах встановлені високі парти для стояння під час уроку. Цю соціальну ініціативу благодійної організації «Дамо дітям рухатись» підтримала одна з ІТ-компаній, щоб у такий спосіб боротись із дитячою малорухливістю. Адже понад 80% учнів початкової школи сидять за партами у таких позах, що шкодить їхньому здоров’ю, згідно з різними дослідженнями. Тому у школярів погіршується зір, з’являється біль у шиї при користуванні ноутбуком, викривлений хребет. Учні протягом дня у сидячому положенні перебувають від 8 до 9 годин. До того шкільні парти не є пристосовані до вікових особливостей динаміки зросту школярів.

Вчителька початкових класів зі Львова Наталія Маланчук спершу скептично оцінила ідею поставити у класі високі парти, щоб за ними стояли її вихованці. А учні одразу із захопленням сприйняли нові меблі і поспішали мінятись місцями один з одним. Це нагадувало веселу гру.

Стояти треба тим дітям, які хочуть більше сконцентруватись

«Чула думку, що стояти за партами повинні гіперактивні діти. Але я з цим не погоджуюсь. Стояти треба тим дітям, які хочуть більше сконцентруватись. Наприклад, самостійна чи контрольна робота, коли дитині потрібно максимально зосередитись. Вона, коли стає на ноги, не згинає їх, одразу починає дуже активно працювати. Це моє спостереження. Вже з часом, коли учні звикли, вони не дуже хочуть стояти на уроках. Звісно, сидячи, можуть ногу під себе підіпхнути, прилягти. Але, направду, чергування місця під час уроку дуже діюче», – розповідає Наталія Маланчук.

Фахівці зазначають, що чергування навчання, стоячи і сидячи, впливає на зосередженість школярів, формування гарної постави, а ще тренуються м’язи і суглоби.

Парти, за якими вони сидять, на жаль, не відповідають зміні їхнього зросту

«Хочемо дізнатись, яким чином зміна положення тіла під час навчального процесу впливатиме на здоров’я дитини. Вимірюємо поставу дитини, стопи, кривизну хребта. Проводимо тест на концентрацію уваги, для орієнтування оцінювання динаміки концентрації уваги, чи використання високих столів впливатиме позитивно чи негативно. Парти, за якими вони сидять, на жаль, не відповідають зміні їхнього зросту. Дітки горбляться, це впливає на зір. Однозначно, коли дитина стоїть, вона має більше маневрів адаптуватись до просторової діяльності», – говорить Лілія Морська, професор Жешувського університету.

Польські дослідники проаналізували понад 60 статей американських, німецьких, британських медиків на тему впливу шкільних парт на поставу дітей. Але не знайшли такого дослідження польських та українських фахівців. Згідно з медичними дослідженнями, за словами Лілії Морської, коли дитина тримає поставу, не горбиться, то зникає плоскостопість.

Неправильне сидіння під час уроку, невідповідні шкільні меблі, важка шкільна торбина на одному плечі – це все призводить до викривлення хребта вже в дитячому віці. У понад 60% учнів старших класів виявляють порушення постави, понад 80% часу поза сном діти проводять саме у сидячому положенні, наголошує керівник благодійного фонду «Дамо дітям рухатись» Богдан Цюваник, який виховує чотирьох власних дітей.

Науковці зацікавились темою і це наш подарунок-вдячності полякам

«Коли нас зацікавила тема шкільних меблів і впливу на поставу дитини, то виявляється для світу це не є нова тема і у багатьох школах за кордоном є класи, де, окрім звичайних парт для сидіння, є парти, за якими можна стояти. Ми почали експеримент в Україні, щоб показати міністерству, як це працює з користю для дітей. Проте повномасштабне вторгнення Росії завадило провести дослідження в Україні, тому що польські науковці мали приїхати з обладнанням у Львів і обстежити наших школярів. Ми вирішили подарувати 30 високих парт польській школі, тому що польські науковці зацікавились темою і це наш подарунок-вдячності полякам за допомогу у час війни», – каже Богдан Цюваник.

Польські науковці поділяться результатами дослідження з українськими колегами. Однак чи візьме до уваги це Міністерство освіти України?

З виготовленням високих парт в Україні немає на сьогодні проблем. А вартість така ж, як звичайної парти.

Польські дослідники не сумніваються, що результати експерименту будуть позитивні, тому звертатимуться до органів влади, щоб поширювати проєкт в інших школах.