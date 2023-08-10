Верещук розповіла, скільки дітей, незаконно вивезених до Росії, повернули в Україну

Від початку повномасштабної війни до України вдалося повернути щойнайменше 380 дітей, яких незаконно вивезли до Російської Федерації.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За її словами, до України «десь приблизно 380 чи 383 діток повернуто».

На запитання про процес повернення незаконно вивезених дітей та співпрацю із омбудсманом Дмитром Лубінцем та благодійними фондами, міністерка розповіла про роботу у координаційному штабі, який вона очолює на рівні Кабміну.

«Наш штаб засідає щоп'ятниці, де ми розглядаємо питання як індивідуального повернення, так і групового. Бо, наприклад, були дитячі будинки, інтернати, які теж були вивезені. І ми обмінюємося інформацією, у нас є центр, можливо, ви бачили, який допомагає після повернення соціалізації дітей. І пан Лубінець, звичайно, працює зі своїми міжнародними партнерами. Це, в принципі, злагоджений механізм», – зазначила Верещук.

Тому і виділити, яка кількість дітей повернута саме Мінреінтеграції, каже міністерка, – неможливо.

«Ми всюди десь долучені. Не можна сказати, що це ми, чи це інші. Комусь більше вдається в даному випадку, комусь більше в іншому. Але це все дійсно велика праця. Я дуже всім дякую. Не можна сказати, що це лише міністерство. Ні, це не правда».

Також Ірина Верещук прокоментувала інформацію, яку минулого тижня озвучила російська уповноважена з прав дитини Марія Львова–Бєлова. Вона заявила, від початку повномасштабного вторгнення, до РФ було вивезено 700 тисяч українських дітей.

«Я не впевнена щодо 700 тисяч, але точно більше, ніж тією інформацією, якою ми диспонуємо, майже 20 тисяч ми знаємо, що вивезли», – заявила Ірина Верещук.

З них, за даними урядовиці, «приблизно 4 тисячі дітей зі статусом, тобто діти позбавлені батьківського піклування і діти–сироти».

Втім, за словами міністерки, повних даних про вивезених дітей немає, тому що «є тимчасово окуповані території. Там дуже важко зібрати інформацію, міжнародні організації туди теж не допущені. Відтак, ми по гірчичному зерну збираємо інформацію щодо наших діток».

Міністерка розповідає, нині апелюють до міжнародної спільноти аби вжити невідкладних заходів щодо повернення, зокрема, дітей сиріт, за яких відповідальність несе держава. Бо якщо у дитини є батьки, вони можуть забрати дитину самостійно.

«Ми вимагаємо від Росії передати, по–перше, списки таких дітей. Якщо вони називають це врятуванням і називають це евакуацією, то ми вимагаємо повернути з такої евакуації дітей. Ми всім надамо опікунів, ми маємо повний формальний супровід. Опікуни поїдуть на територію Російської Федерації або на територію третьої країни. Ми сказали, будь–який механізм прийнятний, але неприйнятно наших дітей всиновлювати, неприйнятно наших дітей віддавати в незаконну опіку, бо потім і ті всиновлювачі з числа громадян Російської Федерації також будуть нести юридичну відповідальність», – підсумувала міністерка.

За офіційними даними української влади на 31 липня 2023 року, з 24 лютого 2022 року з України до Росії депортували 19 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно – коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України.

Депортація українських дітей до Росії – це воєнний злочин. За підозрою в скоєнні цього злочину Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.