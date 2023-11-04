Дитина опинилася в окупації. Згодом російська влада вивезла весь заклад разом з дітьми: спершу до окупованого Криму, потім в Росію і врешті в окупований Скадовськ. Бабуся хлопчика, яка на той час була на заробітках у Польщі, разом з благодійниками й журналістками розшукали Микиту і розпочали операцію з повернення дитини. Поліна зробила ДНК і довела, що вона є ріднею, однак від неї вимагали, щоб жінка взяла російське громадянство.

Як українці вдалося повернути онука з депортації, Поліна розповіла проєкту «Ти як?» від Радіо Свобода.