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Як жінка боролася за повернення онука з депортації (відео)

Як жінка боролася за повернення онука з депортації (відео)
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Як жінка боролася за повернення онука з депортації (відео)

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Майже три місяці Поліна Кіндра провела на захопленій РФ території, щоб забрати від окупантів рідного онука. 9-річний Микита має проблеми зі здоров'ям, напередодні великої війни він опинився на оздоровленні в Олешківському інтернаті на Херсонщині.

Дитина опинилася в окупації. Згодом російська влада вивезла весь заклад разом з дітьми: спершу до окупованого Криму, потім в Росію і врешті в окупований Скадовськ. Бабуся хлопчика, яка на той час була на заробітках у Польщі, разом з благодійниками й журналістками розшукали Микиту і розпочали операцію з повернення дитини. Поліна зробила ДНК і довела, що вона є ріднею, однак від неї вимагали, щоб жінка взяла російське громадянство.
Як українці вдалося повернути онука з депортації, Поліна розповіла проєкту «Ти як?» від Радіо Свобода.
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