Вивезення дітей до Росії «поки що недостатньо» для звинувачень у геноциді – генпрокурор

Офіс генпрокурора нині працює над створенням доказової бази у справі геноциду, на цьому сфокусована спеціальна група прокурорів. Про це журналістам у Брюсселі розповів генпрокурор України Андрій Костін, передає кореспондент Радіо Свобода.

Костін зазначив, що факт переміщення українських дітей до Росії нині – єдиний в арсеналі доказів, а цього поки що замало.

«Один із чітких абсолютно елементів злочину геноциду – це кейс депортації дітей, тобто примусове переміщення дітей з однієї групи до іншої. Безумовно, одного факту, який ми маємо зараз – поки що недостатньо. Тому в моєму офісі працює спеціальна група прокурорів, які займаються розслідуванням справи щодо геноциду, і ми поступово йдемо до зібрання повної доказової бази», – заявив генпрокурор.

Генпрокурор ще раз нагадав, що злочин геноциду - один із найскладніших з точки зору доведення, й зауважив, що в історії міжнародного права таких вироків лише два.

«Коли ми спілкуємося зараз з нашими міжнародними партнерами, то головний меседж від мене такий: ми не можемо бути лімітовані тільки тими двома обвинувальними вироками попередніх трибуналів міжнародних, тому що злочин геноциду має більш широкий вимір», – зазначив генпрокурор.

Андрій Костін вважає, що Україні вдасться зібрати достатню кількість доказів, аби притягнути Росію до відповідальності за геноцид. Утім, це займе час.

«Найкращі спеціалісти світового рівня, які займались розслідуванням справ щодо геноциду – працюють з нами. Тобто це займе час. Але я думаю, що ми зберемо достатню кількість доказів для того, щоб ця справа завершилася обвинувальним вироком щодо тих, хто винен у скоєнні цього злочину», – резюмував Костін.

За офіційними даними української влади, з 24 лютого 2022 року станом на 31 липня з України до Росії депортували 19 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно – коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку вторгнення в Україну окупанти вивезли до Росії понад 700 тисяч українських дітей.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у відповідальності за незаконну депортацію дітей із окупованих територій України до Росії.