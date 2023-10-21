Україна повернула ще трьох незаконно депортованих дітей – омбудсмен

Україні вдалося повернути ще трьох незаконно депортованих в умовах війни дітей, повідомив в суботу уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Ще троє українських дітей вдалося повернути на Батьківщину…Робота з повернення дітей на Батьківщину триватиме й надалі», – написав омбудсмен у Telegram.

Він запевнив, що кожен випадок розглядається індивідуально.

За офіційними даними української влади, з 24 лютого 2022 року станом на 31 липня з України до Росії депортували 19 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно – коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку вторгнення в Україну окупанти вивезли до Росії понад 700 тисяч українських дітей.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у відповідальності за незаконну депортацію дітей із окупованих територій України до Росії.