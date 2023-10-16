Єрмак заявив про повернення чотирьох дітей, вивезених до Росії

До України повернули чотирьох дітей, раніше депортованих Росією, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак 16 жовтня.

«Ми повертаємо додому чотирьох українських дітей, які раніше були незаконно депортовані Росією. Це троє хлопчиків – шести, трьох та дев’яти років, а також 17-річна дівчина», – заявив він.

Єрмак додав, що продовжує діяти ініціатива Bring Kids Back UA з повернення вивезених Росією дітей.

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За офіційними даними української влади, з 24 лютого 2022 року станом на 31 липня з України до Росії депортували 19 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно – коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку вторгнення в Україну окупанти вивезли до Росії понад 700 тисяч українських дітей.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у відповідальності за незаконну депортацію дітей із окупованих територій України до Росії.