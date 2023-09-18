Лубінець каже, що додому вдалось повернути ще двох українських дітей

Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець розповів, що Україні вдалося повернути додому ще двох українських дітей, які перебували на окупованій РФ території.

За його словами, мама 13-річного Кирила та 4-річного Сергія звернулася до Офісу омбудсмена з проханням допомогти вивезти дітей на підконтрольну територію України.

«Ми опрацювали звернення і маємо позитивний результат», – зазначив Лубінець.

Він уточнив, що діти відвідали Центр захисту прав дитини. Омбудсмен також зазначив, що Офіс уповноваженого ВР із прав людини, повертаючи дітей, працює у двох напрямках.

«Перший (напрямок – ред.) передбачає безпосередньо повернення дитини в Україну, враховуючи всі ризики й розроблення конкретних кроків; другий – психологічну, юридичну, гуманітарну допомогу дитині, яку повернули, та її родині», – наголосив він.

Як повідомила Радіо Свобода віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, від початку повномасштабної війни до України вдалося повернути щонайменше 380 дітей, яких незаконно вивезли до Російської Федерації.

За офіційними даними української влади, з 24 лютого 2022 року станом на 31 липня з України до Росії депортували 19 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно – коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку вторгнення в Україну окупанти вивезли до Росії понад 700 тисяч українських дітей.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у відповідальності за незаконну депортацію дітей із окупованих територій України до Росії.