«Проблеми з обмінним фондом»: Лубінець щодо перспектив звільнення українських військовополонених

В України «існують проблеми з обмінним фондом», повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець.
Він розповів, що наразі «мало російських військовополонених, яких ми хочемо міняти на українських військовополонених – вони є, але кількість недостатня».
Іншою проблемою, за словами Лубінця, є те, що «російській стороні взагалі не цікаві російські військовополонені».
«Росіянам інколи цікавіше використовувати і своїх військовополонених, і родичів українських військовополонених, але тільки не повертати наших додому. І накручувати родичів військовополонених, що Україна винна, Україна не хоче, ми щось там пропонуємо, а вони не готові», – наголосив він.
7 серпня Україна повернула з російського полону ще 22 військових. Як повідомив тоді омбудсмен Дмитро Лубінець, від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повернула з полону 2598 українців.
Раніше очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов оцінював, що близько 40% тих, кого Росія утримує в полоні – це цивільні люди, решта полонених – військові.
4 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що, за приблизними оцінками, Росія незаконно утримує понад 20 тисяч українських цивільних заручників. Це дані на підставі звернень родичів, чиїх близьких затримала російська сторона.
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