«Цвіте бавовна»: ЗСУ розповіли про успіхи на Таврійському напрямку

Протягом доби Збройні сили України виконали 1545 вогневих завдань на Таврійському напрямку фронту, зазначив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«На Таврійському напрямку цвіте бавовна і горять росіяни... За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 244 особи (загиблі – 93, поранені – 150, полонені – 1)», – розповів Тарнавський.

Також командувач розповів, що ЗСУ ліквідували 18 одиниць техніки російських військових, зокрема:

3 танки;

6 бойових броньованих машин;

3 артилерійських системи та міномети;

2 реактивних систем залпового вогню;

1 безпілотник;

3 одиниці автомобільної техніки.

«Також було знищено вісім складів боєприпасів ворога та один пункт управління/командно-спостережний пункт», – додає Тарнавський.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) казали, що українські військові здійснили нову спробу закріпитися на лівому березі Дніпра в Херсонській області, який контролюють сили РФ. Але згодом у Генштабі ЗСУ цю інформацію спростували.

Раніше надходили повідомлення про контроль ЗСУ над обмеженою територією поблизу руїн Антонівського мосту.