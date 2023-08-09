«Цвіте бавовна»: ЗСУ розповіли про успіхи на Таврійському напрямку

Протягом доби Збройні сили України виконали 1545 вогневих завдань на Таврійському напрямку фронту, зазначив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
«На Таврійському напрямку цвіте бавовна і горять росіяни... За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 244 особи (загиблі – 93, поранені – 150, полонені – 1)», – розповів Тарнавський.
Також командувач розповів, що ЗСУ ліквідували 18 одиниць техніки російських військових, зокрема:
- 3 танки;
- 6 бойових броньованих машин;
- 3 артилерійських системи та міномети;
- 2 реактивних систем залпового вогню;
- 1 безпілотник;
- 3 одиниці автомобільної техніки.
«Також було знищено вісім складів боєприпасів ворога та один пункт управління/командно-спостережний пункт», – додає Тарнавський.
Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) казали, що українські військові здійснили нову спробу закріпитися на лівому березі Дніпра в Херсонській області, який контролюють сили РФ. Але згодом у Генштабі ЗСУ цю інформацію спростували.
Раніше надходили повідомлення про контроль ЗСУ над обмеженою територією поблизу руїн Антонівського мосту.
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