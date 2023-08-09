Армія РФ обстріляла село на Донеччині, постраждали троє людей – прокуратура

У середу, 9 серпня, армія РФ з артилерії атакувала село Миколаївка на Донеччині, повідомляє пресслужба місцевої прокуратури.

«О 09:20 окупанти обстріляли, ймовірно, зі ствольної артилерії село Миколаївка Костянтинівської міської територіальної громади», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від вибухів постраждали троє селян віком від 53 до 57 років. Чоловіка та одну з жінок атака армії РФ застала в крамниці, ще одну жительку – у власному будинку.

«Постраждалі дістали мінно-вибухові травми різного ступеня тяжкості. Парамедики надали їм первинну допомогу на місці події та згодом відвезли до лікарні», – кажуть у прокуратурі Донецької області.

Також відомо, що від влучань снарядів російських військових було пошкоджено приватний будинок, господарську споруду та торговельний об’єкт.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.