«Знищення клану шовіністів»: Подоляк про нову атаку дронів на Москву

Чергова атака безпілотників на Москву є «зайвим доказом» того, що президент РФ Володимир Путін «дедалі активніше та наполегливіше переносить війну на власну територію», зазначив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у твіттері.

За його словами, «невстановлений безпілотник над Росією – бездоганний символ сьогодення».

На думку Подоляка, це «правильна й розумна стратегія, яка втягне РФ у рятівну політичну перебудову», «прискорить знищення «клану шовіністів» й «остаточно закриє країну в традиційній внутрішній громадянській війні».

Раніше мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що безпілотники намагалися атакувати Москву вночі 9 серпня.

«Була спроба прольоту на місто двох бойових безпілотників. Обидва збиті ППО. Один у районі Домодєдово, другий у районі Мінського шосе», – повідомив Собянін у телеграм-каналі близько третьої години ночі. За його словами, про постраждалих через падіння уламків не повідомлялося.

У Міноборони РФ казали, що над територією Московської області припинили «спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотними літальними апаратами».

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Москва неодноразово зазнавала атак безпілотників. У травні дрони атакували купол Сенатського палацу в Кремлі, а також потрапили до житлових будинків у Новій Москві та в центрі міста. У липні два безпілотники вдарили по імовірній штаб-квартирі хакерського угруповання ГРУ. У ніч на 30 липня та на 1 серпня безпілотники атакували вежі Москва-Сіті.