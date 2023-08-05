Росія каже, що піднімала Су-30 для перехоплення американського розвідувального безпілотника

Росія 5 серпня заявила, що направила винищувач Су-30 до Чорного моря, щоб «запобігти порушенню російського державного кордону» американським безпілотником.

У Міноборони Росії заявили, що екіпаж ідентифікував безпілотник як розвідувальний дрон MQ-9A Reaper Військово-повітряних сил США.

«Під час наближення російського винищувача іноземний розвідувальний безпілотник здійснив розворот, – заявили в російському міністерстві. – Російський літак благополучно повернувся на свою авіабазу, порушення кордону не було».

Офіційні особи США поки що не коментували інцидент.

У березні цього року США заявили, що Росія пошкодила американський дрон MQ-9 Reaper у нейтральних водах Чорного моря. За повідомленням американського повітряного командування в Європі, два винищувачі Су-27 ВКС РФ провели маневри біля безпілотника: скинули на нього паливо і потім зачепили його гвинт – у результаті військові були змушені втопити апарат у міжнародних водах.

Повітряні сили США назвали дії росіян «небезпечним та непрофесійним маневром», який загрожував катастрофою і російським літакам теж.

За версією Росії, дрон йшов «надто близько» до окупованого нею Криму, рухався у напрямку «кордону Росії» з вимкненими транспондерами – але впав все одно сам, а винищувачі його нібито тільки супроводжували.