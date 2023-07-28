Після низки звинувачень Росія заявила про «небезпечний» проліт безпілотника біля російського літака над Сирією

Росія заявляє, що безпілотник очолюваної США коаліції в Сирії «небезпечно» наблизився» до російського військового літака Су-34, це нібито сталося вранці 28 липня.

Як цитує ТАСС представника Міноборони РФ Олега Гурінова, інцидент із безпілотником MQ-9 стався над провінцією Ракка.

За його словами, російські пілоти продемонстрували «високий професіоналізм», оперативно вжили необхідних заходів для запобігання зіткнення.

США неодноразово повідомляли про небезпечне наближення російських військових літаків до їхніх безпілотників у Сирії.

Напередодні у Білому домі заявили, що російський винищувач випустив сигнальні ракети та вразив американський безпілотник у небі над Сирією 26 липня.

За даними агенції АР, це був шостий зареєстрований інцидент цього місяця та другий за останні 24 години, коли Сполучені Штати заявили, що російські військові літаки пролетіли небезпечно близько до американських пілотованих і безпілотних літаків, піддаючи екіпаж і літаки небезпеці.