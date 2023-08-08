В Україні на передовій тестують новий БПЛА – ГУР

В Україні у зоні бойових дій тестують новий безпілотник українського виробництва SpyGun, повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

За повідомленням, дрон призначений для глибинної розвідки, за необхідності його можна використовувати для коригування вогню.

«Комплекс складається з двох БПЛА і наземної станції управління. Завдяки сучасній системі радіокерування з високим рівнем захисту від перешкод РЕБ літак-розвідник здатен працювати на дальності до 50 км. Безпілотник SpyGun обладнаний системою автоматичного повернення до точки зльоту, а високі аеродинамічні характеристики дозволяють пленерувати обраним маршрутом з вимкненими двигуном, економлячи заряд акумулятора», – йдеться в повідомленні.

Час польоту дрона без посадки становить 120-160 хвилин, максимальна висота польоту – 1500 м, швидкість – 90 км/год.

Розвідувальні та ударні безпілотники широко застосовуються в ході війни Росії проти України з обох сторін після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року. Водночас Росія, окрім застосування на полі бою, також запускає їх по цивільній інфраструктурі.

Минулого місяця Міністерство оборони України заявило, що від лютого 2022 року взяло на озброєння чи в експлуатацію 28 моделей безпілотників різних типів від українських виробників.

В уряді України повідомили, що інвестують у виробництво безпілотних літальних апаратів. Як заявив у липні прем’єр-міністр Денис Шмигаль, рік тому платформа UNITED24 зібрала 4 мільярди гривень інвестицій в українських виробників безпілотників. Наразі компаній, які мають контракти з державою на виробництво дронів, більше ніж 40.

«Зі свого боку Уряд виділив 40 мільярдів цього року, які інвестуємо в українських виробників безпілотників. Ми усунули митні бар’єри для завезення запчастин і комплектацій. Підняли частку прибутку виробників БПЛА до 25%, а також ухвалили рішення, що сприятиме масовому виробництву боєприпасів для дронів», – додав голова уряду.