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У Севастополі виявили рух надводного безпілотника – Развожаєв

«Спецслужбами прийнято рішення про обмеження руху яликів із Балаклави на пляжі та назад. Орієнтовно після 13:00 обмеження на рух буде знято і водний транспорт знову почне здійснювати свою роботу», – Михайло Развожаєв

Поблизу Севастополя нібито виявили надводний безпілотник, каже підконтрольний Росії голова міста Михайло Развожаєв у телеграм-каналі.

За його словами, зараз морський БПЛА продовжує рух.

«Спецслужбами прийнято рішення про обмеження руху яликів із Балаклави на пляжі та назад. Орієнтовно після 13:00 обмеження на рух буде знято і водний транспорт знову почне здійснювати свою роботу», – написав Развожаєв.

Кому саме належить надводний БПЛА, Развожаєв не уточнив. Російські військові ситуацію поки що не коментували.

Починаючи з серпня 2022 року в Криму, і зокрема в Севастополі, майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для окупованого півострова. У Криму діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закритий.

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