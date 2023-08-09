Росія: в Сергієвому Посаді під Москвою пролунав потужний вибух

У Московській області в місті Сергієв Посад стався потужний вибух, повідомляє російська служба Радіо Свобода та місцеві телеграм-канали.

Пишуть, що, попередньо, вибух пролунав на Загорському оптико-механічному заводі. У сусідніх житлових будинках вибиті шибки. Російська влада поки що подію не коментувала.

Відео гриба, що піднімається над містом, публікують телеграм-канали, зокрема «База».

Російський новинний телеграм-канал «112» повідомив, що, за попередньою інформацією, по будівлі ударив безпілотник. Згодом інформацію про вибух підтвердили в екстрених службах, але версію про удар дрона там відкинули.

За даними телеграм-каналів, зокрема, «База», Mash та «112», постраждало близько 10 людей, «але це не остаточне число». Вони перебувають у стані середнього ступеня важкості. Офіційної інформації про постраждалих також поки що не надходило.

Деякі ЗМІ зазначають, що губернатор Московської області вже виїхав на місце інциденту.

Згодом, телеграм-канал повідомив про 22 постраждалих, під завалами ще можуть перебувати люди. Рух транспорту на автошляхах біля заводу перекрито.

Російський Telegram-канал Mash повідомив, що у місті Сергієв Посад вибухнув склад піротехніки компанії «Пиро-Росс». Фірма нібито орендувала приміщення на території заводу.

На місці інциденту оголосили евакуацію. При цьому екстрені служби РФ відкинули версію, що завод нібито атакував безпілотник. Попередньою причиною вибуху було «порушення технологічного процесу».

Загорський оптико-механічний завод виробляє зокрема продукцію військового призначення, зокрема нічні приціли для танків.

Відстань від Сергієвого Посаду до Москви – 70 км.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Москва неодноразово зазнавала атак безпілотників. У травні дрони атакували купол Сенатського палацу в Кремлі, а також потрапили до житлових будинків у Новій Москві та в центрі міста. У липні два безпілотники вдарили по імовірній штаб-квартирі хакерського угруповання ГРУ. У ніч на 30 липня та на 1 серпня безпілотники атакували вежі Москва-Сіті.