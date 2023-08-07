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У Полтаві стався вибух у багатоквартирному будинку, двоє постраждалих

Інцидент стався в мікрорайоні Інститут зв’язку. Вибухом було зруйноване перекриття між двома поверхами

Ввечері 6 серпня в Полтаві стався вибух в багатоквартирному будинку, попередньо, через витік газу, повідомляє «Суспільне Полтава».

За інформацією речника Головного управління ДСНС Полтавської області Віталія Шкаревського, інцидент стався в мікрорайоні Інститут зв’язку. Вибухом було зруйноване перекриття між двома поверхами.

Шкаревський додав, що із багатоповерхівки шістьох людей деблокували, решту мешканців вивели.

«На місці події працюють рятувальники та поліція. Двох людей госпіталізували до лікарні», – пише видання.

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