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У російській Самарі стався вибух на нафтопереробному заводі

За повідомленнями, ніхто не постраждав

Депутат Держдуми Росії Олександр Хінштейн 28 липня заявив, що на нафтопереробному заводі у Самарі стався вибух.

За словами Хінштейна, постраждалих не було, а попереднє розслідування показало, що на об’єкті міг бути закладений вибуховий пристрій.

Хінштейн повідомив російському державному агентству ТАСС, що чоловіка, підозрюваного в причетності до вибуху, затримали при спробі виїхати з Росії.

У Telegram-каналі «112» чоловіка ідентифікували як Сергія О., який працював на НПЗ електриком. У повідомленні додали, що підозрюваного затримали під час спроби виїхати до Казахстану.

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