Генштаб не підтверджує просування Сил оборони на лівому березі Дніпра – Маляр

Генеральний штаб ЗСУ «не підтверджує інформацію» щодо форсування Дніпра Силами оборони та щодо висадки військових на лівому березі в Херсонській області, повідомила в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Збройні сили і Генштаб не підтверджують інформацію станом на зараз, і ми просимо, і звертаємося до всіх вже вкотре: довіряти тільки офіційним джерелам. Важливо розуміти, що будь-яка інформація, яка пов’язана із зоною бойових дій – це не просто інформація, не просто новина, вона може впливати на хід бойових дій. Тому все, що подають Генштаб та Міністерство оборони – це інформація, яка безпечна для ведення наших бойових дій», – наголосила Маляр.

Вона відзначила, що «увага всього світу прикута до подій в Україні, тому інформації поширюється багато, однак спиратись потрібно насамперед на ту, яку підтверджує вище військове керівництво країни».

Маляр також звернула увагу, що «першими інформацію про висадку українських військ на лівому березі оприлюднили росіяни».

«Першоджерелом цієї інформації були росіяни і вже далі ця інформація пішла в життя. Це закони розвитку соціальних мереж. Але станом на зараз Генеральний штаб це не підтвердив. Щойно підтвердить Генеральний штаб, ми обов’язково скажемо», – запевнила Маляр.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) казали, що українські військові здійснили нову спробу закріпитися на лівому березі Дніпра в Херсонській області, який контролюють сили РФ.

Раніше надходили повідомлення про контроль ЗСУ над обмеженою територією поблизу руїн Антонівського мосту.