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У Генштабі повідомили про збиття вертольота РФ та інші успіхи на фронті

Наступ українських військових на межі Донецької та Луганської областей дає змогу відсунути лінію фронту від міста Оріхів, яке упродовж місяців зазнавало регулярних обстрілів

Генеральний штаб ЗСУ зранку 9 серпня повідомив, що сили оборони України «мали частковий успіх» у напрямку сіл Урожайне, Приютне та Вербове, де «закріплюються на досягнутих рубежах».

Додаткових подробиць щодо цього просування в повідомленні немає, але названі населені пункти розташовані в тому ж районі на межі Запорізької і Донецької областей, де українські військові раніше деокупували кілька сіл.

«Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Мар’їнки, Новомихайлівки та Старомайорського. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. У той же час, противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує свої резерви», – також указано в повідомленні.

У Генштабі вказують ще й на те, що «на Бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах».

Раніше в Генштабі повідомили, що зранку 9 серпня українським військовим вдалося збити російський вертоліт, але досі не уточнили, про який саме тип гелікоптера йдеться.

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