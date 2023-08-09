У Генштабі повідомили про збиття вертольота РФ та інші успіхи на фронті

Генеральний штаб ЗСУ зранку 9 серпня повідомив, що сили оборони України «мали частковий успіх» у напрямку сіл Урожайне, Приютне та Вербове, де «закріплюються на досягнутих рубежах».

Додаткових подробиць щодо цього просування в повідомленні немає, але названі населені пункти розташовані в тому ж районі на межі Запорізької і Донецької областей, де українські військові раніше деокупували кілька сіл.

«Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Сєверного, Мар’їнки, Новомихайлівки та Старомайорського. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. У той же час, противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує свої резерви», – також указано в повідомленні.

У Генштабі вказують ще й на те, що «на Бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах».

Раніше в Генштабі повідомили, що зранку 9 серпня українським військовим вдалося збити російський вертоліт, але досі не уточнили, про який саме тип гелікоптера йдеться.