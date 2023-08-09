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«Вагнерівці» у Білорусі: Латвія укріплює свій кордон через потенційні загрози (фоторепортаж)

Латвія почала підсилювати заходи безпеки на кордоні з Білоруссю через прибуття туди найманців ПВК «Вагнер» з Росії. Крім того, Рига висунула звинувачення, що Мінськ допомагає мігрантам нелегально потрапляти до Латвії.

Після невдалого заколоту засновника угруповання «Вагнер» Євгена Пригожина «вагнерівці» отримали притулок у Білорусі за згодою Олександра Лукашенка. У липні моніторингові групи постійно фіксували передислокацію військ і техніки ПВК «Вагнер» на білоруську територію. Лукашенко заявляв, що найманці «будуть працювати інструкторами» та проводити навчання білоруських військових. Це викликало занепокоєння країн ЄС, які межують із Білоруссю: зокрема, Польща також повідомила про посилення свого кордону. На початок липня туди відправили 500 поліцейських. Крім того, за даними агенції PAP, станом на 8 серпня на польсько-білоруському кордоні служать дві тисячі військовослужбовців Польщі.

Як укріплює свій кордон Латвія – дивіться у репортажі.

Гелікоптер Державної прикордонної служби Латвії вилітає з Лідумнієкі для патрулювання території біля білорусько-латвійського кордону 8 серпня. Латвія, Польща та інші країни на східному фланзі НАТО висловили занепокоєння щодо потенційної загрози з боку Білорусі, де зараз перебувають тисячі найманців ПВК &laquo;Вагнер
1 Гелікоптер Державної прикордонної служби Латвії вилітає з Лідумнієкі для патрулювання території біля білорусько-латвійського кордону 8 серпня.

Латвія, Польща та інші країни на східному фланзі НАТО висловили занепокоєння щодо потенційної загрози з боку Білорусі, де зараз перебувають тисячі найманців ПВК «Вагнер
Латвія разом із Польщею посилює заходи безпеки на своєму кордоні після прибуття військ угруповання &laquo;Вагнер&raquo; до Білорусі в липні
2 Латвія разом із Польщею посилює заходи безпеки на своєму кордоні після прибуття військ угруповання «Вагнер» до Білорусі в липні
Прикордонний знак Латвії на латвійсько-білоруському кордоні поблизу Робезнієкі. Протяжність кордону між двома країнами становить майже 173 кілометри. Латвія також має спільний кордон з Росією на сході. &nbsp;
3 Прикордонний знак Латвії на латвійсько-білоруському кордоні поблизу Робезнієкі.

Протяжність кордону між двома країнами становить майже 173 кілометри. Латвія також має спільний кордон з Росією на сході.
 
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс 8 серпня інспектує латвійсько-російський кордон біля Лідумнієкі. Латвія звинуватила Білорусь та Олександра Лукашенка у навмисному перевезенні мігрантів із кризових регіонів до кордону і сприянні його нелегальному перетину
4 Президент Латвії Едгарс Рінкевичс 8 серпня інспектує латвійсько-російський кордон біля Лідумнієкі.

Латвія звинуватила Білорусь та Олександра Лукашенка у навмисному перевезенні мігрантів із кризових регіонів до кордону і сприянні його нелегальному перетину
Співробітники спецпідрозділу Державної прикордонної служби Латвії патрулюють білоруський кордон вздовж огорожі поблизу Робезнієкі. Рига звинуватила білоруські сили безпеки в тому, що вони пошкодили прикордонний паркан і дозволили чотирьом мігрантам незаконно перетнути кордон. Влада Латвії назвала це &laquo;черговою провокацією&raquo;
5 Співробітники спецпідрозділу Державної прикордонної служби Латвії патрулюють білоруський кордон вздовж огорожі поблизу Робезнієкі.

Рига звинуватила білоруські сили безпеки в тому, що вони пошкодили прикордонний паркан і дозволили чотирьом мігрантам незаконно перетнути кордон. Влада Латвії назвала це «черговою провокацією»
Рига оголосила надзвичайний стан у прикордонному регіоні ще у серпні 2021 року. Тоді уряд Латвії дозволив прикордонникам повертати мігрантів
6 Рига оголосила надзвичайний стан у прикордонному регіоні ще у серпні 2021 року. Тоді уряд Латвії дозволив прикордонникам повертати мігрантів
За даними влади, цього року кордон Латвії нелегально перетнули близько 5300 осіб
7 За даними влади, цього року кордон Латвії нелегально перетнули близько 5300 осіб

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