Латвія почала підсилювати заходи безпеки на кордоні з Білоруссю через прибуття туди найманців ПВК «Вагнер» з Росії. Крім того, Рига висунула звинувачення, що Мінськ допомагає мігрантам нелегально потрапляти до Латвії.

Після невдалого заколоту засновника угруповання «Вагнер» Євгена Пригожина «вагнерівці» отримали притулок у Білорусі за згодою Олександра Лукашенка. У липні моніторингові групи постійно фіксували передислокацію військ і техніки ПВК «Вагнер» на білоруську територію. Лукашенко заявляв, що найманці «будуть працювати інструкторами» та проводити навчання білоруських військових. Це викликало занепокоєння країн ЄС, які межують із Білоруссю: зокрема, Польща також повідомила про посилення свого кордону. На початок липня туди відправили 500 поліцейських. Крім того, за даними агенції PAP, станом на 8 серпня на польсько-білоруському кордоні служать дві тисячі військовослужбовців Польщі.

Як укріплює свій кордон Латвія – дивіться у репортажі.