США розширили санкції проти Білорусі, під них потрапив Мінський завод цивільної авіації

США розширили санкції проти офіційного Мінська – про це повідомило 9 серпня Міністерство фінансів США.

Зокрема, до санкційного списку потрапили авіакомпанія «Белавіа», Мінський завод цивільної авіації, Білоруський металургійний завод і Департамент фінансових розслідувань Комітету державного контролю.

З фізичних осіб під обмеження потрапили директор Департаменту фінансових розслідувань КДК Ігор Маршалов, його заступники Ігор Сяліцький і Дмитро Францкевич, а також співробітник відомства Артем Дунько.

Крім того, під санкції потрапили генеральний директор ВАТ «Білоруський металургійний комбінат (керівна компанія холдингу «БМК») Дмитро Корчик, сини бізнесмена Олексія Алексіна Дмитро і Віталій Алексіни і його дружина Інна Алексіна.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США також запровадили заборону на видачу американських віз ще 101 білоруському урядовцю та їхнім помічникам.

Літак Bombardier CRJ-200ER, який входить до санкційного списку, за даними порталів моніторингу авіаційної діяльності, належить уряду Білорусі. Ним користуються, в тому числі, сини Олександра Лукашенка Віктор і Дмитро.

Водночас щодо «Белавіа» була видана так звана генеральна ліцензія, яка дає можливість тимчасово здійснювати з нею операції «з метою безпеки цивільної авіації».

Санкції проти офіційного Мінська були запроваджені в річницю президентських виборів 2020 року в Білорусі, офіційні результати яких США не визнали.

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Раніше Європейський союз запровадив санкції проти «Белавіа»: через інцидент із вимушеною посадкою літака Ryanair у Мінську, після чого заарештували журналіста Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу, які летіли цим рейсом.

США вже запроваджували санкції проти «Белавіа» 16 червня 2022 року за використання літаків Boeing американського виробництва у порушення обмежень, запроваджених після вторгнення Росії в Україну. У червні цього року їх поширили ще на 180 діб.