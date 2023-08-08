Італія зупинила видачу віз інвесторам із громадянством Росії та Білорусі

Міністерство у справах підприємств і продукції Італії тимчасово зупинило дію програми Investor Visa for Italy (Інвесторські візи для Італії) для громадян Росії та Білорусі. Про це йдеться в повідомленні на сайті програми.

За повідомленням, на яке звернули увагу медіа 8 серпня, дію програми для інвесторів із Росії та Білорусі зупинили «за наказом Голови комітету від 14 липня 2023 року на виконання рекомендації C (2022) 2028 Європейського союзу».

Як повідомляє канал «Настоящее время», програму запустили в 2017 році для залучення інвестицій із-за кордону.

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Уряд Італії пропонує дворічну візу для заявника та його сім’ї в обмін на інвестиції в державні цінні папери на не менше ніж 2 мільйони євро, від 500 тисяч євро для італійської акціонерної спілки, або благодійний внесок у 1 мільйон євро в сферу культури. Через 10 років інвестор може претендувати на отримання громадянства.

Після початку повномасштабного російського вторгнення до України Латвія заборонила росіянам та білорусам отримувати дозвіл на проживання за інвестиції, а Португалія тимчасово зупинила розгляд заяв від громадян Росії на отримання «золотих віз». Кіпр також анулював «золоті паспорти» низки підсанкційних російських бізнесменів.