Китай звинуватив прикордонників РФ у «варварському» поводженні з його громадянами

Посольство Китаю в Росії звинуватило російських прикордонників у «варварському» поводженні з громадянами Китаю на російсько-казахстанському кордоні. Росія відповіла, що це «поодинокий випадок».

«Ми ясно дали зрозуміти, що цей інцидент серйозно порушив права китайських громадян і абсолютно не відповідає нинішнім дружнім відносинам між країнами», – йдеться у заяві китайського посольства, яку цитує газета South China Morning Post (SCMP).

Інцидент на кордоні стався наприкінці липня. Згідно із заявою китайського посольства, тоді п’ятьом китайцям відмовили у в’їзді до Росії з Казахстану та анулювали їм туристичні візи. Перед цим їх майже чотири години допитували, зазначає посольство.

Імена туристів посольство не розкрило, проте SCMP виявила, що факти з його заяви збігаються з розповіддю китайського відеоблогера під ніком Цзінь Веньсінь. У понеділок, 31 липня, він опублікував ролик, у якому розповів, що його із чотирма друзями не пустили до Росії в районі Астрахані. Цзінь поскаржився, що російські прикордонники тричі оглядали їхній багаж і поводилися з ними як зі «злочинцями». З моменту публікації пост Цзіня набрав понад 30 тисяч лайків.

У заяві китайського посольства цитується відповідь російських урядовців. Згідно з нею, китайцям відмовили у в’їзді до Росії, оскільки «пункт призначення, зазначений у їхній візовій заяві, не відповідав їхньому фактичному пункту призначення».

Російська сторона заявила, що «цей випадок є одиничним», країна не проводить дискримінаційну політику і вітає відвідування китайськими громадянами.

Посольство Китаю зазначає, що звернулося до Росії з проханням провести додаткове розслідування і надати «задовільну відповідь».