«Ці люди добре вміють брехати» – МВС Естонії про анкети для громадян РФ і Білорусі

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс пояснив, чому його країна не наслідуватиме прикладів Латвії та Литви, які мають намір висилати громадян РФ і Білорусі, визнаних «загрозою національній безпеці». Про це пише ERR.

«Ми не обговорювали цю пропозицію з огляду на те, щоб робити якісь анкети. Насправді це не дає реальної картини тих людей, які можуть становити небезпеку. Ці люди дуже добре вміють брехати і відповідати так, як ми хочемо почути чи побачити в анкеті», – заявив Ляенеметс.

За словами міністра, знання естонської мови оцінюється при продовженні посвідки на проживання громадян РФ та Білорусі. Винятки, як зазначив міністр, поширюються на людей похилого віку або дітей, які навчаються в естонській школі.

Влада Естонії також не планує жодних змін у вимогах до знання національної мови. «Проросійських осіб, які становлять загрозу безпеці, знаходитиме Поліція безпеки», – відзначив Ляенеметс.

Станом на 1 серпня 2023 року в Естонії живе майже 85 тисяч громадян Росії. Цього року станом на 6 серпня відмову від надання естонської посвідки на проживання отримали 55 громадян Росії та 17 – Білорусі.

У травні 2023 року уряд Естонії схвалив виняток із санкційного режиму, відповідно до якого студенти, лікарі та вчені з Білорусі та Росії, які прибули до країни до початку повномасштабної війни в Україні, можуть подати документи на отримання нової посвідки на проживання. Виняток у санкційному режимі стосується тих людей, які склали всі необхідні іспити з естонської мови або пройшли естономовну навчальну програму та володіють естонською мовою щонайменше на рівні B2.

Раніше стало відомо, що в Литві 1164 громадяни РФ та Білорусі були визнані особами, які становлять загрозу національній безпеці, і на цій підставі їм не видали посвідки на проживання чи національні візи.

У вересні 2023 року шістьом тисячам громадян Росії, які перебувають у Латвії, надішлють листи від Управління у справах громадянства та міграції (PMLP) з проханням залишити країну. Йдеться про громадян РФ, які не подали клопотання про отримання латвійської посвідки на проживання та не зареєструвалися для участі в державному іспиті з латвійської мови. У МВС Латвії інформацію про розсилання листів для росіян підтвердили.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада Латвії, Литви та Естонії ускладнила умови перебування в їхніх країнах громадян РФ і Білорусі. Серед вимог для охочих отримати посвідку на проживання, постійне місце проживання чи громадянство цих країн є знання національних мов та несхвалення російської агресії в Україні.