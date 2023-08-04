Литва визнала понад тисячу білорусів і росіян загрозою для нацбезпеки

Литва 4 серпня визнала загрозою для своєї національної безпеки понад тисячу громадян Росії й Білорусі, які проживають у країні, і заявила, що позбавляє їх посвідки на постійне проживання.

Рішення ухвалили після того, як уряд попросив росіян і білорусів заповнити анкету, яка містила запитання про їхні погляди на вторгнення Росії в Україну і статус Криму, пише агентство AP.

Департамент міграції встановив, що загрозу національній безпеці становлять 1164 громадян Білорусі й Росії, які живуть у Литві: 910 білорусів і 254 росіян.

4 квітня Сейм Литви ухвалив закон, який передбачає обмежувальні заходи для громадян Білорусі та Російської Федерації, пов’язані з порядком в’їзду та легалізації в цій балтійській державі, купівлею нерухомості тощо. На етапі розгляду документ був набагато м’якшим щодо білорусів, найбільше санкцій торкнулося росіян.

14 квітня президент Гітанас Науседа наклав вето на закон. Він запропонував парламенту не розрізняти в законі білорусів і росіян. 20 квітня Сейм відхилив вето.