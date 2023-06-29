Литва припинила видачу національних віз у Білорусі

Візовий центр VFS Global, який є офіційним партнером посольства Литви в Білорусі, оголосив про припинення прийому документів для видачі національних віз.

Як повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода, 29 червня прийом документів зупинили в Мінську, днем раніше – в інших містах Білорусі.

З середини червня VFS Global більше не приймає запити на національні робочі візи в Литві.

1 липня в Литві набудуть чинності зміни до закону про правовий статус іноземців. Громадяни низки держав, які не входять до Європейського союзу, зможуть подавати документи на національні візи за межами Литви лише через зовнішнього постачальника послуг, якого визначить Департамент міграції МВС Литви.

Раніше заявки на національні візи приймали дипломатичні представництва Литви або візові центри, атестовані Міністерством закордонних справ цієї країни.

4 квітня Сейм Литви ухвалив закон, який передбачає обмежувальні заходи для громадян Білорусі та Російської Федерації, пов’язані з порядком в’їзду та легалізації в цій балтійській державі, купівлею нерухомості тощо. На етапі розгляду документ був набагато м’якшим щодо білорусів, найбільше санкцій торкнулося росіян.

14 квітня президент Гітанас Науседа наклав вето на закон. Він запропонував парламенту не розрізняти в законі білорусів і росіян.

20 квітня Сейм відхилив вето.