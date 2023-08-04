Латвія запропонує тисячам громадян Росії залишити країну

Уряд Латвії у вересні може рекомендувати кільком тисячам громадян Росії виїхати з країни. Про це пише портал LSM.lv із посиланням на голову комісії Сейму Латвії з громадянства і міграції Інгмарса Лідаку.

За його словами, йдеться про п’ять-шість тисяч осіб, які не роблять зусиль, щоб переоформити посвідки на проживання.

Лідака уточнив, що офіційні листи будуть адресовані власникам громадянства Росії, які досі не розпочали оформлення посвідок на проживання за новими правилами і не склали іспит із державної мови.

Інформацію підтвердили у Міністерстві внутрішніх справ Латвії. У відомстві заявили, що після отримання припису його адресати мають залишити Латвію протягом трьох місяців. Невиконання розпорядження карається штрафом, кримінальної відповідальності за нього немає. Однак, згідно із законом, тих, хто втратить право на проживання у Латвії, мають вигнати з країни.

У Латвії проживає 25 317 громадян Росії з особливим статусом. Перш ніж отримати російський паспорт, вони були латвійськими громадянами або (переважно) так званими негромадянами.

Наприкінці вересня 2022 року латвійський парламент – Сейм – законодавчо анулював постійні види на проживання для таких людей з 2 вересня 2023 року. Щоб зберегти право жити в Латвії, вони повинні оформити дозвіл на проживання за новою процедурою. Для цього потрібно подати до Управління у справах громадянства та імміграції свідоцтво про знання латиської мови й довести, що щомісячні доходи протягом останнього року були не нижчими від мінімальної зарплати (620 євро у 2023 році) або що людина отримує латвійську пенсію.

Ті, хто до 1 вересня намагався скласти іспит на знання мови, але не зміг, отримають право на повторну спробу до 30 листопада, їх дозвіл на проживання буде продовжений до кінця року.