У ДПСУ розповіли, скільки віз отримали громадяни РФ від початку дії візового режиму

Від початку дії візового режиму – 1 липня минулого року – громадянам РФ видали понад 50 віз, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.



«Від початку дії візового режиму для громадян РФ було видано трошки більше 50 віз. Це переважно з метою возз’єднання сім’ї. Але за цей час не всі скористалися цими візами, бо держкордон на в’їзд перетнули майже 45 громадян РФ, які мали візу. Переважно це жінки та діти», –сказав він в ефірі національного телемарафону.

За даними ДПСУ, станом на січень 12 громадян Росії отримали візи для приїзду в Україну.

З 1 липня 2022 року почав діяти візовий режим для громадян Росії.

Міністерство закордонних справ України повідомляло, що громадяни Росії можуть оформити українські візи у візових центрах компанії VFS Global, розташованих у восьми російських містах: Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону та Самарі.

Росіяни, які живуть за кордоном, можуть оформити українські візи у дипломатичних представництвах України у країнах, де вони проживають.