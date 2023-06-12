США продовжили санкції проти білоруської авіакомпанії «Белавіа»

Міністерство торгівлі США продовжило санкції проти білоруської авіакомпанії «Белавіа» ще на 180 днів, повідомляє сайт американського відомства.

Авіакомпанії «Белавіа» або тим, хто діє від її імені, а також будь-якому «правонаступнику, агенту чи співробітнику» заборонено «брати участь, прямо чи опосередковано, будь-яким способом у будь-якій операції, пов’язаній з будь-якими товарами, програмним забезпеченням або технологіями, які експортуються або підлягають експорту з США», йдеться в документі.

У відомстві також наголошують, що «Белавіа» продовжила експлуатацію повітряних суден, на які поширювались раніше введені обмежувальні заходи, у тому числі «на рейсах до Білорусі та/або Росії з/до Хургади, Тбілісі, Дохи, Москви, Стамбула та Шарджи».

Санкції проти компанії були запроваджені 16 червня 2022 року за використання літаків Boeing американського виробництва у порушення обмежень, запроваджених після вторгнення Росії в Україну. 13 грудня 2022 року їх продовжили на пів року.