Boeing ліквідує свою дочірню компанію в Білорусі

Американська корпорація Boeing у березні ухвалила рішення про ліквідацію дочірнього підприємства «Боїнг БЛР» – запис про це є в журналі «Юстиція Білорусі». Першим на це звернуло увагу видання Office Life, передає білоруська служба Радіо Свобода.

Згідно з журналом, наразі юридична особа перебуває в процесі ліквідації, згідно з рішенням 1 березня 2023 року.

Претензії у зв’язку з ліквідацією підприємства приймаються до середини травня.

Компанія «Боїнг БЛР» була заснована в жовтні 2020 року і відповідала за комунікацію з місцевими регуляторами та споживачами.

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З січня 2023 року білоруська «дочка» американської компанії перебуває в списку іноземних активів, які не можуть бути відчужені без згоди білоруської влади.

Компанія Boeing стала першою світовою авіабудівною корпорацією, чиї літаки увійшли до тоді ще «радянського» парку національного білоруського авіаперевізника «Белавіа» 20 років тому. У жовтні 2003 року був введений в експлуатацію Boeing 737-500. Зараз у парку «Белавіа» – 14 лайнерів Boeing: дев’ять Boeing 737-800, три Boeing 737-300 і по одному Boeing 737-500 і Boeing 737-8.

Раніше планувалося, що на рейсах «Белавіа» з’являться ще п’ять Boeing 737-8: у 2018 році «Белавіа» і лізингова компанія Air Lease Corporation підписали відповідну угоду на поставку. Але внаслідок санкцій Заходу після вимушеної посадки літака Ryanair у травні 2021 року до Білорусі прибув лише один Boeing 737-8 із п’яти.