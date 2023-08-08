Британія запровадила нові санкції проти осіб та компаній, які підтримують війну в Україні

Уряд Великої Британії запровадив нові санкції щодо 22 фізичних і юридичних осіб, які підтримують повномасштабне вторгнення РФ в Україну, і проти трьох компаній, які постачають електроніку для російської військової техніку, йдеться в його прессрелізі.

«Сьогоднішні знакові санкції ще більше зменшать російський арсенал і закриють мережу поставок, які підтримують оборонну промисловість Путіна, яка переживає труднощі. Тим, хто підтримує російську військову машину, нікуди сховатися», – зазначають у британському відомстві.

Також у документі йде мова про те, що Британія разом із партнерами з «Групи семи» «закликала треті сторони негайно припинити надання матеріальної підтримки агресії Росії, адже інакше це призведе до серйозних втрат».

Під санкції потрапили дві турецькі компанії Turkik Union і Azu International. Вони допомагали в експорті до РФ мікроелектроніки, яка є важливою для військової діяльності Росії в Україні. Також у санкційному списку опинилася компанія Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, яка розташована в Дубаї: «вона відігравала роль у постачанні дронів і компонентів для них до Росії».

Крім того, Велика Британія запровадила санкції проти громадянина Словаччини Ашота Мкртичева, який брав участь у спробі укласти угоди щодо зброї між Північною Кореєю і Росією. Також до санкційного пакета потрапив громадянин Швейцарії Ансельм Оскар Шмукі за роль у російському секторі фінпослуг, зокрема він виступав головою московського офісу DuLac Capital Ltd.

«Ми також вживаємо подальших заходів для боротьби з підтримкою Іраном і Білоруссю російських військових», – зазначив британський уряд.

У заяві додають, що «під санкції також потрапили фізичні та юридичні особи з Ірану, які були залучені до дослідження, розробки й виробництва безпілотників для Корпусу вартових Ісламської революції». Опинилися в санкційному списку й білоруську оборонні компанії, «пов’язані з виробництвом військової техніки для білоруського режиму». Це, за словами уряду Великої Британії, «безпосередньо сприяло незаконному вторгненню в Україну».

Санкції Британії, оголошені 20 липня, були спрямовані проти 13 осіб і компаній, пов'язаних з діями російської ПВК «Вагнер» в Малі, Центральноафриканській Республіці та Судані.

«Група «Вагнера чинить злочини в Україні, а також діє безкарно в таких країнах, як Малі, Центральноафриканська Республіка та Судан. Скрізь, де «Вагнер» працює, це має катастрофічний вплив на громади, погіршує існуючі конфлікти та шкодить репутації країн, які їх приймають. Ці санкції викривають мерзотних осіб, які вчинили порушення міжнародного гуманітарного права, притягуючи їх до відповідальності за серйозну шкоду, яку вони завдають невинним цивільним особам заради фінансової вигоди», – сказав британський міністр з питань розвитку та Африки Ендрю Мітчелл.