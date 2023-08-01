Шмигаль подякував посолці Британії Сіммонс наприкінці її роботи в Україні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з посолкою Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс – про це він повідомив 1 серпня.

«Велика Британія зробила вагомий внесок у стійкість України в боротьбі з російським агресором. Подякував за допомогу та особисті зусилля в розвитку співпраці пані послу Британії Мелінді Сіммонс, яка завершує роботу в Україні», – заявив Шмигаль.

Він вказав на те, що від початку повномасштабного російського вторгнення Британія була серед лідерів підтримки України.

«Скоординували кроки задля посилення нашої співпраці та подальшого зміцнення України. Цінуємо зусилля на консолідацію партнерів навколо перемоги та відновлення України», – додав голова уряду.

Сіммонс наразі не коментувала зустріч.

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З вересня цього року Мелінду Сіммонс замінить на чолі британського посольства в Україні Мартін Гарріс.

Мелінда Сіммонс очолила дипломатичне представництво Великої Британії в Києві влітку 2019 року. Посольство залишило столицю незадовго до початку пономасштабного вторгнення Росії, але повернулося до Києва в квітні 2022 року.

Сіммонс послідовно висловлюється на підтримку України та критикує російську агресію, зокрема, ракетні удари по українських містах. У листопаді 2022 року, після початку атак РФ на українську енергетику, дипломатка повідомила, що посольство не планує знову евакуюватися зі столиці.