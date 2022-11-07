Посольство Британії не планує евакуюватися з Києва – посол

Посольство Великої Британії не планує евакуюватися з Києва, заявила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

«Ні, евакуація не планується. Ми тут із безпекою, яка дає нам можливість бути тут. Я тут уже кілька місяців, я живу в цій війні, як ви живете в цій війні. Безумовно, справедливо сказати, що обставини нашого від’їзду вже відрізняються від тих обставин, за яких ми вперше поїхали в лютому. І це не лише тому, що ми вважаємо загрозу менш серйозною: вона все одно серйозна. Зараз ми маємо краще уявлення і про потенціал України, і про потенціал Росії», – сказала Сіммонс в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За її словами, співробітники посольства готові змиритися багато з чим, щоб виконувати свою роботу.

«Поки що планів залишати Київ немає. І я думаю, що для багатьох людей, імовірно, дуже важливо, щоб ми залишилися», – наголосила Сіммонс.

Напередодні директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук заявив, що в Києві ситуація – контрольована і наразі немає жодних причин говорити про надзвичайну ситуацію чи евакуацію населення.

Він також уточнив, що в рамках підготовки системи цивільного захисту міська влада змушена розглядати всі можливі варіанти дій у випадку надзвичайної ситуації. Зокрема, і в разі повної і довготривалої відсутності електроенергії, водо- та теплопостачання.

«Система цивільного захисту має бути готова до різних варіантів, але це не означає, що ми зараз готуємося проводити евакуацію. Щоб реагувати правильно, ми мусимо мати план на всі можливі випадки», – сказав Роман Ткачук.

Перед цим видання The New York Times із посиланням на Романа Ткачука повідомило, що в Києві влада готується до можливої евакуації всіх трьох мільйонів жителів у випадку повного вимкнення електроенергії через російські удари.

Російські війська систематично б’ють по об’єктах критичної інфраструктури України. За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим проводяться періодичні вимкнення електроенергії.

Під час останньої російської масованої атаки – 31 жовтня – у Києві не було влучань російських ракет, але удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання міста.

У Росії удари по українській критичні інфраструктурі пояснили «військовим потенціалом». Київ каже, що Москва розписалася «у воєнних злочинах, а також геноциді».