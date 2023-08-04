СБУ: в Україні арештовані активи російських олігархів на майже 190 млрд грн

Від початку повномасштабної агресії Росії в Україні заарештували активи російських олігархів на понад 190 мільярдів гривень (близько п’яти мільярдів доларів), повідомили у Службі безпеки України.

У відомстві уточнили, що йдеться про корпоративні права і нерухоме майно десятків підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські корпорації «Роснефть», «Росатом», «Газпром», «Ростех», «РусАл», «Група ГМС», «Татнефть», банки.

«Служба безпеки України системно збирає докази причетності російських олігархів і бізнесменів до фінансування збройної агресії Росії проти України. Це один із необхідних кроків для розгляду їх у комплексі з воєнними злочинами Росії у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі», – зазначили у СБУ.

У Службі безпеки також повідомили, що були запроваджені економічні санкції до понад чотирьох тисяч російських компаній, які «безпосередньо фінансують військове вторгнення, допомагають державі-агресору обходити санкції, закуповувати матеріали, техніку військового призначення і компоненти озброєнь в інших країнах».

За словами голови СБУ Василя Малюка, відомство сформувало список російського бізнесу, який фінансує війну, та комплексно перевіряє кожного фігуранта. Зібрані матеріали, як зазначив він, стануть доказами у кримінальних справах про допомогу в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України і про планування, підготовку, розв’язання і ведення агресивної війни.

«Кожен спонсор російського тероризму має сидіти на лаві підсудних поруч із Путіним. Тому що вони повноцінні співучасники злочинів. За їхні гроші Росія запускає ракети і дрони», – заявив Малюк.

Раніше російське видання «Проект» у своєму розслідуванні встановило, що як мінімум 81 російський олігарх, що входить до рейтингу журналу Forbes «200 найбагатших росіян», брав участь у постачанні для російської армії.

80 із цих олігархів, за даними «Проекту», наразі перебувають під західними санкціями. Проте лише 14 із них, як зазначають розслідувачі, потрапили до списків санкцій усіх країн – союзниць України, а 34 особи перебувають лише під українськими санкціями.