Російському олігарху Гінеру повідомили про підозру через ТЕС у Криму та боєприпаси для армії РФ

Олігарха з оточення президента Росії Володимира Путіна, президента футбольного клубу «ЦСКА» Євгенія Гінера заочно підозрюють у пособництві замаху на державні кордони України – про це повідомили 4 серпня українські правоохоронні органи.

За повідомленням Державного бюро розслідувань, у 2019 році підозрюваний через підконтрольну йому компанію забезпечив будівництво Балаĸлавської та Таврійської ТЕС на території окупованого Криму:

«Ці електростанції були приєднані до електричних мереж РФ. Таким чином підозрюваний заподіяв шкоду енергетичній безпеці України, сприяв залежності Криму від РФ в енергетичному секторі».

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Також, за даними Бюро, в 2022 році Гінер, який є власником компанії «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина», розпорядився щодо постачання патронів для різних видів стрілецької зброї до Міністерства оборони, Збройних сил та інших військових формувань РФ. ДБР додає, що олігарх «забезпечив постачання значної кількості патронів російським військам за весь період часу збройної агресії проти України».

«Гінеру заочно повідомлено про підозру у пособництві вчинення дій з метою зміни меж території та державного кордону України, які призвели до тяжких наслідків за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна», – йдеться в повідомленні.

ДБР нагадує, що фігурант опосередковано є бенефіціаром групи компаній VS Energy International Ukraine та володіє корпоративними правами компаній «Кіровоградобленерго», «Рівнеобленерго», «Чернівціобленерго», «Житомиробленерго», «Херсонобленерго» та «ЕК Севастопольенерго», а також готелями, металургійними заводами та торговельними центрами.

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Наразі Вищий антикорупційний суд розглядає позов Міністерства юстиції про стягнення цих активів у дохід держави.

Восени 2022 року президент Володимир Зеленський ввів у дію низку рішень РНБО про санкції щодо російських олігархів, які володіють в Україні найбільшими активами. У цей перелік з-поміж інших потрапив і Євген Гінер. В Офісі генпрокурора повідомили, що раніше, за матеріалами правоохоронних органів, рішенням Вищого антикорупційного суду України активи Гінера – 88,89% акцій українського банку було стягнуто в дохід держави.