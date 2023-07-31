Російські ЗМІ: у РФ заарештували активи Ахметова за «фінансування ЗСУ»

Суд у Москві заарештував активи українського бізнесмена Рината Ахметова у справі про фінансування Збройних сил України – про це повідомили російське державне інформаційне агентство ТАСС та видання «Комерсант» 31 липня, посилаючись на постанову Басманного суду.

За документом, який цитують ЗМІ, суд наклав арешт на майно компаній «Метінвест Євразія», «Метінвест Б. В.», і «Бєлгородметаллоснаб», які належать групі Ахметова SCM Holdings Limited.

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При цьому «Комерсант» стверджує, що, за матеріалами справи, з квітня 2022 року «невстановлені особи з числа керівників та бенефіціарів» SCM спонсорували українську армію та «загони націоналістів, в тому числі підрозділ Нацгвардії «Азов».

Слідчий комітет Росії та пресслужба Басманного суду публічно про це рішення не повідомляли.

Пресслужба холдингу SCM наразі не коментувала повідомлення.

У жовтні 2022 року 16 підприємств групи «Метінвест» Ріната Ахметова та Вадима Новинського подали позови до Європейського суду з прав людини проти Росії. Вони вимагають «справедливої компенсації за шкоду, заподіяну їм російською агресією» з 24 лютого 2022 року.