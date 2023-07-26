У РФ виявили розкрадання в закупівлях для Росгвардії

У закупівлях Росгвардії виявили велику корупційну схему, повідомив Слідчий комітет Росії. За його даними, сума розкрадань – 227 мільйонів рублів. Порушено кримінальну справу про шахрайство в особливо великому розмірі.

Як повідомив у Telegram ексрадник голови Росгвардії, голова комітету Держдуми з питань інформаційної політики Олександр Хінштейн, відомство закупило системи розмінування «Аракс» за завищеною ціною. Затримано керівників двох департаментів Росгвардії, гендиректора компанії-постачальника та ще кількох осіб. Депутат уточнив, що шахрайство виявили під час перевірки, ініційованої службою безпеки самої Росгвардії.

У Слідчому комітеті РФ заявили про розслідування, але поки що обвинувачення і підозри нікому не висунули. Допитано 12 осіб, проводяться обшуки.

Розкрадання у Росгвардії виявляють не вперше. Наприкінці 2021 року підозри отримали чотири генерали та три полковники. У 2022 році за розкрадання було засуджено трьох прапорщиків Росгвардії, які крали продукти з її складів.