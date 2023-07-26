Слідчий комітет РФ звинувачує українську журналістку Соколовську в брехні про російську армію

У Росії проти української журналістки Яніни Соколовської порушили справу за статтею про поширення фейків про російську армію. Про це повідомляє відділ Слідчого комітету Росії у Москві 26 липня.

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, в московській квартирі Соколовської пройшов обшук. За версією слідства, навесні 2022 року журналістка розміщувала у телеграмі «фейки» про дії російської армії проти мирних українців.

Фейками російська влада вважає повідомлення про війну в Україні, які не збігаються з версією Міноборони Росії.

Сама Соколовська наразі не коментувала кримінальну справу публічно.

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2013 року Соколовська заснувала портал «Известия в Украине» і з того часу була його головним редактором. З 2014 року Соколовська писала з Києва про ситуацію в Україні для російського видання «Коммерсант» та брала участь у ток-шоу на російських федеральних каналах, представляючи «українську сторону».

Після повномасштабного вторгнення в Україну російська влада почала переслідування за антивоєнні виступи та висловлювання.

За підрахунками російського проєкту «ОВД-Инфо», кримінальні справи за антивоєнну позицію порушили як мінімум проти 636 осіб, 184 з них звинувачують за статтею про фейки про російську армію.