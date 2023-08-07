У Чехії колишнього бізнес-партнера путінського друга Ротенберга звинуватили в обході санкцій

У Чехії поліція порушила кримінальну справу проти громадянина Росії за звинуваченням у порушенні міжнародних санкцій. Про це 7 серпня повідомив Національний центр боротьби з організованою злочинністю. Імʼя підозрюваного поліція не називає, проте, за повідомленнями ЗМІ, йдеться про колишнього бізнес-партнера Аркадія Ротенберга.

Згідно з повідомленням поліції, російський громадянин у 2015 році брав участь у переказі коштів, які належали олігарху з Росії, включеному до списку санкцій ЄС у звʼязку з анексією Криму. Ці гроші, як стверджується, використано і на території Чехії. За словами представника поліції, цей олігарх, імʼя якого також не називається, повʼязаний із керівництвом Російської Федерації.

Видання Deník N повідомило, що поспілкувалося із підозрюваним. Це бізнесмен Дмитро Калантирський. Олігархом, про якого йдеться в повідомленні поліції, очевидно є близький до Володимира Путіна бізнесмен Аркадій Ротенберг.

«Муніципальний сканер» ще у 2017 році публікував розслідування, в якому називав Калантирського одним із «емісарів» Ротенберга до країн Центральної та Східної Європи. Калантирський живе в Чехії з 2014 року. Це колишній голова правління «СМП Банку», що належить Ротенбергам. Радіо Свобода також згадувало про нього у своїх публікаціях про те, як брати Ротенберги намагаються обійти санкції.

Калантирський підтвердив виданню Deník N, що у 2015 році отримав від своїх бізнес-партнерів із Росії близько 100 мільйонів крон (понад 4 мільйони доларів), і частина цих коштів була спрямована на рахунки офшорних компаній. Калантирський не заперечує, що довгий час знайомий з Ротенбергом і мав із ним бізнес, проте стверджує, що компанія, яка у 2015 році перераховувала йому гроші, тоді не належала другу Володимира Путіна. Про яку компанію йдеться, поки що не відомо. Він також стверджує, що зараз не має справ із Ротенбергом і підтримує ділові відносини лише з якоюсь жінкою з оточення бізнесмена.

У Чехії Калантирському належать три компанії, одна з них повʼязана з кіпрським офшором. Будинок, де він живе у Празі, також належить компанії, зареєстрованій на Кіпрі. У кримінальній справі, порушеній 2 серпня, там відбувся обшук. Повідомляється, що підозрюваного російського громадянина не взяли під варту, розслідування триває.