ТРЦ Ocean Plaza російського олігарха Ротенберга після запуску досі не приносить дохід в український бюджет

Діяльність торговельно-розважального центру Ocean Plaza у Києві, дві третини корпоративних прав якого контролює підсакційний російський олігарх Аркадій Ротенберг і на які наклав арешт Печерський районний суд, не принесла доходів державі від моменту перезапуску наприкінці листопада 2022-го року. Український співвласник іншої третини ТРЦ, який зараз ним управляє – холдинг UDP Василя Хмельницького – раніше публічно обіцяв, що після відновлення роботи Ocean Plaza дві третини прибутку від його діяльності йтимуть в український бюджет. В UDP у коментарі «Схемам» (Радіо Свобода) затримку із перерахуванням пояснили тим, що чекають на визначення процедури для цього. При цьому, конфіскація Ocean Plaza через прямий санкційний механізм досі не була ініційована – про це йдеться в розслідуванні журналістів про конфіскацію російських активів.

«Наразі український акціонер здійснює операційне управління активом та лише накопичує кошти від комерційної діяльності до моменту визначення процедури перерахування прибутку до державного бюджету України. У 2022 році ТРЦ Ocean Plaza не виплачував прибуток акціонерам – ні українському власнику третини бізнесу, ані державі, оскільки до вересня 2022 року ТРЦ було повністю арештовано» – йдеться у відповіді компанії UDP, якій належить 33% корпоративних прав Ocean Plaza.

23 лютого 2022-го року столичний торговельно-розважальний центр повідомив, що припиняє свою роботу. У квітні 2022 року Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України розпочав кримінальне провадження за фактом фінансування дій з метою зміни меж території або державного кордону України та ухилення від сплати податків. Про підозру в рамках цього провадження повідомили наближеному до Путіна російському олігарху Аркадію Ротенбергу, який через офшорні компанії контролює 66% корпоративних прав Ocean Plaza.



За даними українських правоохоронців, у період з 2014 по 2022 рік з рахунків юридичної особи ТОВ «ІС «Либідь», яка володіє ТРЦ, на рахунки підконтрольних Ротенбергу компаній було перераховано понад 2,6 мільярда гривень, які були використані для придбання акцій Тульского та Ульяновського оборонних заводів, які отримували державні оборонні замовлення від Міноборони РФ.



За клопотанням слідчих Нацполіції, Печерський районний суд Києва в травні та серпні минулого року арештував майно, рахунки та 100% корпоративних прав ТОВ «ІС «Либідь». Зрештою, корпоративні права підприємства передали в управління Агентству з питань розшуку та управління активам (АРМА). Згодом, у вересні 2022-го, арешт з 33% корпоративних прав, які належать українському співвласнику ТРЦ, був знятий. Тоді ж Печерський суд зняв арешт із ТРЦ в частині користування цим майном та розблокував рахунки підприємства, що дозволило Ocean Plaza 22 листопада відновити роботу.



Нині АРМА шукає тимчасового управителя на 66% корпоративних прав, які їй передали в управління. «Нами готуються всі відповідні процедури стосовно пошуку управителя і стосовно виконання ухвали в цій частині», – повідомив тимчасовий виконувач обовʼязків голови АРМА Дмитро Жоравович.



У тому ж місяці український співвласник, компанія UDP бізнесмена Василя Хмельницького, який здійснює управління ТРЦ, повідомив, що після відновлення роботи дві третини прибутку від його діяльності перераховуватиметься до українського бюджету. Але відтоді цього так і не сталося.



«Отже, державі вдалося арештувати активи та зберегти їх від виведення та перереєстрації, утім доки АРМА не знайшла управителя на ТРЦ, коштів від його діяльності держава Україна не отримує», – йдеться у розслідуванні «Схем».



Аркадій Ротенберг – один із найближчих друзів президента РФ Володимира Путіна, саме його компанії будували кримський міст. І саме Ротенберг назвав себе власником розкішного палацу в Геленджику, який приписують Путіну.

UDP перебуває в управлінні інвестиційної компанії Quarter Partners Андрія Іванова, інвестор – холдингова компанія UFuture Василя Хмельницького.