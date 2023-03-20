ВАКС конфіскував частку друга Путіна Ротенберга в ТРЦ Ocean Plaza в Києві

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України і стягнув у дохід держави корпоративні права юридичних осіб, які на дві третини володіли столичним торгівельно-розважальним центром Ocean Plaza. З 2014 року фактичним власником більшої частини ТРЦ через низку офшорних юрисдикцій був підсанкційний російський олігарх, друг президента РФ Володимира Путіна Аркадій Ротенберг. Про це йдеться в повідомленні на сайті Мін’юсту.

Раніше про те, як влаштований санкційний механізм в Україні та які існують проблеми з конфіскацією російських активів, журналісти програми «Схеми» (Радіо Свобода) розповідали у розслідуванні.



«У дохід держави було стягнуто корпоративні права, які опосередковано контролювалися громадянами РФ – Ротенбергом І.А., Ротенбергом А.Р., Скоробогатьком О.І., Пономаренком О.А., а саме: 100% частки статутного капіталу ТОВ «Авангард-Віларті» та 66,65% частки статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний Союз «ЛИБІДЬ», – йдеться на сайті Мін’юсту.

Російські власники ТРЦ можуть оскаржити це рішення протягом 10 днів.

За даними українських правоохоронців, у період з 2014 по 2022 рік із рахунків юридичної особи ТОВ «ІС «Либідь», яка володіє ТРЦ, на рахунки підконтрольних Ротенбергу компаній було перераховано понад 2,6 мільярда гривень, які були використані для придбання акцій Тульского та Ульяновського оборонних заводів, які отримували державні оборонні замовлення від Міноборони РФ.

За клопотанням слідчих Нацполіції, Печерський районний суд Києва в травні та серпні минулого року арештував майно, рахунки та 100% корпоративних прав ТОВ «ІС «Либідь». Зрештою, корпоративні права підприємства передали в управління Агентству з питань розшуку та управління активам (АРМА). Згодом, у вересні 2022-го, арешт з 33% корпоративних прав, які належать українському співвласнику ТРЦ, був знятий. Тоді ж Печерський суд зняв арешт із ТРЦ в частині користування цим майном та розблокував рахунки підприємства, що дозволило Ocean Plaza 22 листопада відновити роботу.

У компанії UDP бізнесмена Василя Хмельницького, яка здійснює управління ТРЦ і якій належить 33% корпоративних прав Ocean Plaza, повідомили, що після відновлення роботи дві третини прибутку від його діяльності перераховуватиметься до українського бюджету. Але, як повідомляли «Схеми», поки цього так і не сталося.

Аркадій Ротенберг – один із найближчих друзів президента РФ Володимира Путіна, саме його компанії будували кримський міст. І саме Ротенберг назвав себе власником розкішного палацу в Геленджику, який приписують Путіну.

UDP перебуває в управлінні інвестиційної компанії Quarter Partners Андрія Іванова, інвестор – холдингова компанія UFuture Василя Хмельницького.