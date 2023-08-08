Латвія посилює режим охорони кордону з Білоруссю

Латвія посилює режим охорони кордону з 11 серпня, повідомляє кабінет міністрів країни у вівторок.

За повідомленням, посилений режим триватиме пів року, з 11 серпня до 10 лютого 2024 року в Лудзенському, Краславському, Аугшдаугавському повітах і Дауґавпілсі.

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Влада пояснює рішення збільшенням кількості випадків незаконного перетину кордону з боку Білорусі. Як стверджує уряд, компетентні установи Литви та Польщі продовжують отримувати повідомлення про випадки незаконного перетину кордону з Білорусі.

Також наказ передбачає посилений нагляд на латвійсько-білоруському кордоні прикордонниками за підтримки збройних сил і поліції.

За даними латвійської сторони, з 11 серпня 2021 року понад 14 тисячам осіб відмовили в перетині латвійського кордону. У свою чергу, з гуманітарних міркувань з січня цього року в країну пропущено 282 особи, з них 117 неповнолітніх.