Білорусь оголосила військові навчання поруч із Сувальським коридором

У Білорусі 7 серпня мають початися чергові військові навчання – про це заявило Міністерство оборони країни, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Командно-штабне навчання проходить з 6-ю окремою гвардійською механізованою бригадою на Гоському полігоні в Городенському районі. Це в кількох десятках кілометрів від кордонів з Польщею та Литвою.

Неподалік розташований так званий Сувальський коридор – прикордонні території Польщі та Литви, які пролягають між територією Білорусі та Калінінградською областю Росії.

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За повідомленнями, під час підготовки навчань активно використовувався досвід російсько-української війни. Навчання передбачають широке застосування безпілотників і тісну взаємодію танкових і мотострілкових підрозділів з підрозділами інших родів військ.

Наприкінці липня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в Білорусі до району Сувальського коридору, який розділяє Польщу й Литву, перекинули понад 100 найманців російської приватної військової компанії «Вагнер».

Раніше з’явилася інформація, що «вагнерівці» проводять навчання з білоруською армією. У зв’язку з чим Польща почала перекинула понад 1000 своїх військових ближче до кордону з Білоруссю.