Дані СБУ: Росія планує провокацію на нафтопереробному заводі в Білорусі за участі вагнерівців

Росія може планувати найманців приватної військової компанії «Вагнер» для провокації на території Білорусі – про це заявила Служба безпеки України 4 серпня.

Відомство посилається на дані, які свідчать про «підготовку росіянами масштабної провокації «під чужим прапором» на стратегічному об’єкті Білорусі – Мозирському нафтопереробному заводі».

«За наявними даними, підготовкою теракту займається диверсійно-розвідувальна група із кадрових військових ЗС РФ та співробітників російських спецслужб, яких відправили на територію Білорусі під виглядом «вагнерівців». Ця російська ДРГ має вчинити провокацію на НПЗ, вдаючи із себе «українських диверсантів». У скоєному РФ планує звинуватити Україну, щоб таким чином вкотре спробувати втягнути Мінськ у повномасштабну війну проти нашої держави», – йдеться в повідомленні пресслужби.

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СБУ додає, що отримало інформацію з кількох джерел, в тому числі від полоненого російського військовослужбовця та з його мобільного телефона. Військовому РФ нібито було наказано передислокуватися до Білорусі в складі ПВК «Вагнер»:

«Уже на етапі зміни місця служби російський військовий отримав інформацію про «спеціальну місію» на Мозирському НПЗ. У його телефоні кіберфахівці СБУ знайшли видалену переписку з іншими виконавцями, знімки об’єкта та окрему інформацію щодо операції».

Відомство застерігає армію Білорусі від прямої участі у війні проти України.

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Напередодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що на території Білорусі близько 4 тисяч вагнерівців, водночас, за його словами, дані президента Литви Ґітанаса Науседи свідчать про навіть більшу цифру.

Раніше з’явилася інформація, що «вагнерівці» проводять навчання з білоруською армією. У зв’язку з чим Польща почала перекинула понад 1000 своїх військових ближче до кордону з Білоруссю.