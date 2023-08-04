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У Польщі повідомили про затримання чергового підозрюваного в роботі на розвідку РФ

Наразі підозрюваний перебуває під вартою

Агентство внутрішньої безпеки Польщі повідомило про затримання ще одного, шістнадцятого, підозрюваного в участі в російській шпигунській мережі. Як повідомив у твітері міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, йдеться про громадянина Білорусі, який брав участь у розвідці військових об’єктів і портів, та проводив пропагандистську діяльність на користь Росії.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Це найбільше шпигунська мережа, яку вдалося викрити спецслужбам Польщі. Перших агентів затримали у березні. Польська влада каже, що шпигунська мережа працювала для російської військової розвідки ГРУ. Серед завдань, які отримували шпигуни, мали бути диверсії на залізниці, зокрема підрив потягів з військовою і гуманітарною допомогою для України. Учасниками угрупування називали громадян Росії, Білорусі та України.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну польська контррозвідка затримала, а суди заарештували понад 20 осіб за підозрою в роботі на Москву та Мінськ.

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